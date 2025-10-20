karnataka News: कर्नाटक में दिवाली के मौके पर सीएम सिद्धारमैया का कार्यक्रम, करीब 10 लोग पड़े बीमार; जानें वजह

(Photo Credits FB)

Karnataka News: कर्नाटक में आज दिवाली के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था. यह कार्यक्रम दक्षिण कन्नड़ जिले में हुआ, जहां आयोजन के दौरान करीब 10 लोग बीमार पड़ गए.

इस वजह से लोग पड़े बीमार

दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम में भोजन और उपहार वितरण में देरी के चलते कई लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा. इस कारण कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया (शुगर की कमी) या डिहाइड्रेशन (निर्जलीकरण) की समस्या हो गई. यह भी पढ़े: VIDEO: बॉस हो तो ऐसा! फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक ने 51 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में दी SUV गाड़ियां, चंडीगढ़ का वीडियो आया सामने

बीमार लोगों में ज्यादातर महिलाएं

पुलिस ने जानकारी दी कि बीमार होने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। इनमें से तीन महिलाओं को तत्काल अस्पताल ले जाकर IV फ्लूइड्स दिए गए, जबकि सात महिलाओं को आउट पेशेंट उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई

स्थिति नियंत्रण में

प्रशासन के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.