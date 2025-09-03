Karma Puja 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी 'करमा पूजा' की शुभकामनाएं, कहा- यह पर्व देता है प्रकृति-संरक्षण का संदेश

(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 3 सितंबर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने बुधवार को देशवासियों को 'करमा पूजा'(Karma Puja) की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस पर्व को भाई-बहन के बीच स्नेह और सौहार्द का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सभी देशवासियों को 'करमा पूजा' की हार्दिक शुभकामनाएं. भाई-बहन के बीच स्नेह व सौहार्द का प्रतीक, यह पर्व हमें प्रकृति-संरक्षण का संदेश भी देता है. इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूं." झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी 'करमा पूजा' की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रकृति पर्व 'करमा पूजा' की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह लोकपर्व भाई-बहन के स्नेह के साथ ही प्रकृति संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन का संदेश देता है. यह पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाए, यही मेरी मंगलकामना है." यह भी पढ़ें : Delhi: हमले के 2 हफ्ते बाद दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने भारी सुरक्षा के बीच ‘जन सुनवाई’ की

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 'करमा पूजा' की बधाई दी. उन्होंने कहा, "प्रकृति पर्व 'करमा पूजा' की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए, यही कामना करता हूं. आइए, हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करने और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का संकल्प लें."

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, "भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक, प्रकृति महापर्व 'करमा पूजा' की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए, यही मंगलकामना करता हूं." भाजपा सांसद ढुलू महतो ने एक्स पर लिखा, "आप सभी को प्रकृति की उपासना व भाई-बहन के अटूट प्रेम के मनोहर पर्व 'करमा पूजा' की हार्दिक शुभकामनाएं. मां प्रकृति आप सभी को सदैव ऊर्जावान, स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें."