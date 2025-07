Kargil Vijay Diwas 2025: 26 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल, कारगिल विजय दिवस पर जानें भारतीय वीरों की शौर्यगाथा

Kargil Vijay Diwas 2025: हर साल 26 जुलाई को पूरा देश अपने वीर जवानों की बहादुरी को सलाम करता है. आज से 26 साल पहले, 1999 में इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर धूल चटाकर जीत का तिरंगा फहराया था. इसी ऐतिहासिक दिन को हम सब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं.

यह दिन सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि उन 500 से ज़्यादा वीर सपूतों को याद करने का भी है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. आइए, आसान भाषा में जानते हैं 1999 के उस युद्ध की पूरी कहानी.

1999 की सर्दियों में, जब कारगिल की चोटियां बर्फ से ढकी थीं, पाकिस्तानी सेना ने धोखे से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली. पाकिस्तानी सैनिक, आतंकी बनकर, कारगिल की ऊंची और महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर जम गए. उनका मकसद श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर कब्ज़ा करना था, ताकि सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक मदद न पहुंच सके.

मई की शुरुआत में जब एक चरवाहे ने भारतीय सेना को इस घुसपैठ की खबर दी, तो हड़कंप मच गया.

