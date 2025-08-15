Kal Ka Mausam, 16 August 2025: पहाड़ों से मैदानों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला; जानें देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 16 August 2025: मौसम का मिजाज इस समय पूरी तरह बरसात के रंग में रंगा हुआ है. पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं. कहीं झमाझम बारिश से मौसम सुहाना है, तो कहीं जलभराव और भूस्खलन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग ने इस लॉन्ग वीकेंड पर पहाड़ों की यात्रा से बचने की सलाह दी है. मौसमी नजरिए से ये वीकेंड पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है. वहीं यूपी, बिहार में बाढ़ का कहर दिख रहा है. उफनती नदियां मैदानी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचा रही है. बात करें कल के मौसम की तो मौसम विभाग ने कल यानी 16 अगस्त 2025 के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं, किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, 17 अगस्त तक यहां बारिश के आसार बने रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. बारिश से तापमान में गिरावट जरूर होगी, लेकिन यातायात और जलभराव की समस्या भी बनी रहेगी.

कल का मौसम यूपी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल भारी बारिश की चेतावनी है, खासकर पश्चिमी यूपी में. हालांकि, पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान है. पूर्वी यूपी में हल्की बौछारें पड़ेंगी.

कल का मौसम राजस्थान

मानसून एक बार फिर राजस्थान पर मेहरबान हो गया है. अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 22 जिलों में अलर्ट जारी किया है. बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सिरोही में भारी बारिश की चेतावनी है. उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में कल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत बारिश का अलर्ट है. पर्वतीय इलाकों में पिछले दिनों से भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है. जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. हालांकि, मौसम विभाग ने कोंकण और घाट में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान जताया है. अगले पांच दिनों तक सामान्य बारिश का अनुमान है.