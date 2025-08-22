Iskcon Temple Bomb Threat: मुंबई के इस्कॉन मंदिर को धमकी भरा ईमेल, जांच में जुटी पुलिस

(Photo Credits Twitter)

मुंबई, 22 अगस्त : मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर (Iskcon Temple) को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. ईमेल मिलने की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रबंधन ने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और बम स्क्वायड (Bomb Squad) को सूचित किया. सूचना के बाद मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंचा और पूरे मंदिर परिसर की गहन जांच की गई. हालांकि, जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई.

धमकी भरा ईमेल इस्कॉन मंदिर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया था. फिलहाल मुंबई की गावदेवी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है. इससे पहले, गुरुवार को ईमेल के जरिए मुंबई (Mumbai) के एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जानकारी के अनुसार, मुंबई के वरली स्थित 'फोर सीजन' होटल को एक अज्ञात शख्स की ओर से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था. होटल प्रशासन ने तुरंत मेल की जानकारी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम (Mumbai Police Control Room) को दी. ईमेल में तमिलनाडु पुलिस के लिए यूनियन बनाने की मांग की गई थी. यह भी पढ़ें : Sambhal Mosque Dispute: शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर 25 अगस्त को अगली सुनवाई, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

ईमेल के जरिए 7 आईडीएक्स और आईईडी ब्लास्ट की धमकी दी गई थी, जिसमें 'फोर सीजन', मुंबई (होटल) के 3 वीआईपी रूम का जिक्र था. वहीं, पिछले महीने मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी. बीएसई को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल मिला था. बीएसई को यह ईमेल "कॉमरेड पिनयारी विजयन" नाम की आईडी से मिला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की. धमकी भरे संदेश में लिखा था, "बीएसई के फिरोज टावर बिल्डिंग में चार आरडीएक्स आईईडी बम रखे गए हैं और ये दोपहर 3 बजे फटेंगे."

सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर, मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए. तलाशी के बाद पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इसके बाद, पुलिस ने घोषणा की कि धमकी भरा मेल एक अफवाह थी.