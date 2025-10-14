आईपीएस अधिकारी सुसाइड केस: एक और पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या, दिवंगत पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

(Photo Credits Pixabay/Rep)

रोहतक, 14 अक्टूबर : हरियाणा आईपीएस अधिकारी सुसाइड मामले (Haryana IPS Officer Suicide Case) में एक नया मोड़ आ गया है. असल में, एक और पुलिस अधिकारी की आत्महत्या का मामला सामने आया है और उसने सुसाइड नोट में कथित तौर पर दिवंगत आईपीएस वाई. पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक की पहचान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) संदीप लाठर के रूप में हुई है, जो वर्तमान में रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में ले लिया.

संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज में आईपीएस वाई. पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नोट में उन्होंने लिखा है कि पूरन कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ कई ठोस सबूत मौजूद हैं. संदीप ने दावा किया कि पूरन कुमार के स्टाफ के खिलाफ चल रही वसूली की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा था. सुसाइड नोट में लिखा, "मैं इस दबाव को और सहन नहीं कर पाया. पूरन साहब ने मुझे फंसाने की साजिश रची थी." यह भी पढ़ें : VIDEO: खाकी हुई शर्मसार! पुलिस कर्मचारी वर्दी पहनकर छलका रहे है जाम, उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर का वीडियो आया सामने

वीडियो मैसेज में भी संदीप ने अपनी बात दोहराई है, जो जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. यह घटना आईपीएस वाई. पूरन कुमार केस में एक नया मोड़ ला रही है. पूरन कुमार पर वसूली, भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप हैं. 11 अक्टूबर को रोहतक में विशेष जांच टीम (एसआईटी) पहुंची थी, जो इसी मामले की तहकीकात कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, संदीप जांच के दौरान महत्वपूर्ण बयान देने वाले थे, लेकिन उनकी अचानक मौत ने पूरे केस को और जटिल बना दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. यह मामला आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार से जुड़े वसूली कांड से गहराई से संबंधित नजर आ रहा है.