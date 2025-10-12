IPS Officer Puran Kumar Suicide Case: 'मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची', मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को लेटर

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने आईपीएस पूरन कुमा(IPS Puran Kumar) की अमनीत कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर परिवार को ढांढस बंधवाया और घटना की निंदा भी की. कांग्रेस पार्टी ने उनकी यह चिट्ठी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है.

उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना ने मुझे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी साथियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है. जब हम चांद पर झंडा गाड़ कर गौरवान्वित हो रहे हैं, तो संविधान ने जिन लोगों पर जनता के दुख, तकलीफ और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का दायित्व सौंपा है, उनको भी हम सशक्त नहीं कर सके हैं, यह शर्मनाक है.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी में लिखा, ''अमनीत पी कुमार जी, यह पत्र आपको लिखते समय मैं मन से बहुत आहत और विह्वल महसूस करते हुए निःशब्द हूं. आपके पति और हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने सामाजिक पूर्वाग्रहों और विसंगतियों से जूझते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस घटना की जानकारी से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है.''

उन्होंने आगे लिखा, "अपने जीवन के लंबे अनुभव में मैंने बहुत सी घटनाओं को करीब से देखा है, पर पक्षपात और विभेदनकारी सोच के चलते घटित हुई इस दुखद घटना ने मुझे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी साथियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है. जब हम चांद पर झंडा गाड़ कर गौरवान्वित हो रहे हैं, तो संविधान ने जिन लोगों पर जनता के दुख तकलीफ और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का दायित्व सौंपा है, उनको भी हम सशक्त नहीं कर सके हैं, यह शर्मनाक है. शोक की इस घड़ी में हम सभी लोग आपके साथ हैं. उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वे एक निर्णायक मुकाम तक पहुंचेगे. आपको भी बहुत धैर्य और साहस रखने की जरूरत है."