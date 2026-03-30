IPL 2026: बेंगलुरु में SRH के खिलाफ RCB की जीत के जश्न के बीच 20 से अधिक प्रशंसकों के मोबाइल चोरी, पुलिस जांच में जुटी; VIDEO

Representative image (Photo Credits: Wikimedia Commons)

IPL 2026: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार, 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले के दौरान एक अप्रिय घटना सामने आई है. मैच के रोमांच और भारी भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने 20 से अधिक दर्शकों के मोबाइल फोन पार कर दिए. कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में अब तक कई औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जबकि कई लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी रिपोर्ट दर्ज की है.

गेट नंबर 3 बना चोरी का मुख्य केंद्र

प्रारंभिक पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, मोबाइल चोरी की अधिकांश घटनाएं स्टेडियम के गेट नंबर 3 के पास हुईं. आरसीबी की छह विकेट से जीत के बाद जब प्रशंसक स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तब भारी धक्का-मुक्की और भीड़ का फायदा उठाकर जेबकतरों ने हाथ साफ कर दिया. पुलिस के मुताबिक, अब तक 8 औपचारिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 12 से अधिक मामले राज्य के 'ई-लॉस्ट' पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं. यह भी पढ़े: RR vs CSK, IPL 2026 3rd Match Live Streaming: आज राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

सीसीटीवी फुटेज की हो रही जांच

बेंगलुरु पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेडियम के निकास द्वारों (Exit Gates) पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह संगठित गिरोह का काम है या भीड़ में फोन गिर गए थे. हालांकि, पुलिस ने स्टैंड और सीढ़ियों के पास से 3 लावारिस मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें सत्यापन के बाद उनके मालिकों को सौंपा जा रहा है.

भारी सुरक्षा के बावजूद हुई घटना

हैरानी की बात यह है कि मैच के दौरान स्टेडियम में लगभग 2,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी. सीजन के इस पहले बड़े मुकाबले के लिए टिकट मिनटों में बिक गए थे, जिससे स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था. पुलिस को संदेह है कि पश्चिम बंगाल या झारखंड के सक्रिय मोबाइल चोर गिरोह इस घटना के पीछे हो सकते हैं, जो अक्सर बड़े आयोजनों को निशाना बनाते हैं.

प्रशंसकों के लिए पुलिस की सलाह

अधिकारियों ने आगामी मैचों में आने वाले दर्शकों से सतर्क रहने की अपील की है. पुलिस ने सलाह दी है कि यदि किसी का फोन गुम होता है, तो वे तुरंत 'सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर' (CEIR) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि फोन को ट्रैक या ब्लॉक किया जा सके. स्टेडियम प्रशासन को भी निकास द्वारों पर भीड़ प्रबंधन को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं.