PM Kisan 21st Installment: क्या दिवाली से पहले किसानों के खाते में पहुंचेंगे ₹2000? जानिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ा बड़ा अपडेट

PM Kisan 20th Installment

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हुई है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान अगली यानी 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana Update) का इंतजार कर रहे हैं. आखिरी यानी 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी की थी. उस समय लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. योजना के पैटर्न के अनुसार, हर चार महीने में एक किस्त आती है.

ऐसे में उम्मीद है कि 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है.

क्या दिवाली से पहले आ जाएगा पैसा?

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार इसे नवंबर में ही जारी कर सकती है, लेकिन दिवाली (30 अक्टूबर) से पहले पैसा आने की संभावना बेहद कम है. इस बीच, किसानों को ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी जा रही है. योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है, जो पोर्टल, मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर पूरी की जा सकती है.

इसके अलावा, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और ज़मीन का रिकॉर्ड भी सत्यापित होना चाहिए. अगर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, तो किस्त अटक सकती है. गहन जांच के बाद, लाभार्थियों की संख्या पहले के 12 करोड़ से घटकर अब लगभग 10.5 करोड़ रह गई है.

कैसे चेक करें किस्त का स्टेट्स?

किस्त का स्टेटस चेक करने के इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर "Farmers Corner" में "Beneficiary Status" पर क्लिक कर सकते हैं. यहां आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर किस्त की जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगी. वहीं, लाभार्थियों की सूची देखने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करके रिपोर्ट निकाली जा सकती है.

दिसंबर 2018 में शुरू हुई और फरवरी 2019 में औपचारिक रूप से शुरू हुई इस योजना ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती-किसानी में मदद करने में अहम भूमिका निभाई है. बीज, खाद और अन्य जरूरतों के लिए सीधे खाते में पैसा पहुंचने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है. यही वजह है कि किसान इस 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.