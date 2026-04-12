Pune Traffic Diversions: पुणे में आंबेडकर जयंती के अवसर पर यातायात और बस मार्गों में रहेगा बदलाव; चेक करें वैकल्पिक रूट्स

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Pune Traffic Diversions For Ambedkar Jayanti: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को पुणे और पिंपरी-चिंचवड में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के मुख्य चौराहों और स्मारकों के पास बड़ी संख्या में अनुयायियों के आने की उम्मीद है, जिसके चलते 13 और 14 अप्रैल को बस संचालन और यातायात के सामान्य मार्गों में बदलाव किए गए हैं।

यातायात पुलिस के निर्देश और सुरक्षा व्यवस्था

पुणे ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख जुलूस मार्गों और स्मारकों के आसपास के क्षेत्रों में 13 अप्रैल की शाम से 14 अप्रैल की देर रात तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन दो दिनों में अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. यह भी पढ़े: Thane Night Traffic Diversions: ठाणे के कल्याण-शिल रोड पर मेट्रो निर्माण के चलते 31 मार्च तक रात्रीकालीन ट्रैफिक बंद, इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

PMPML बस सेवाओं में प्रमुख बदलाव

यात्रियों की सुविधा के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) ने अपने कई बस मार्गों को वैकल्पिक सड़कों पर डायवर्ट किया है. ये बदलाव विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किए गए हैं जहां स्मारक स्थित हैं या जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने हैं:

पुणे स्टेशन परिसर: बोल्हई चौक और आसपास के क्षेत्रों में भारी फुटफॉल के कारण, बसें अपने नियमित रूट के बजाय अस्थायी स्टॉप और वैकल्पिक मार्गों से संचालित की जाएंगी.

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी चौक के पास यातायात की भीड़ कम करने के लिए बसों को ग्रेड सेपरेटर और वैकल्पिक लिंक रोड के माध्यम से भेजा जाएगा.

अन्य क्षेत्र: दांडेकर पुल, वडगांव शेरी, और खराडी क्षेत्रों में भी जुलूसों के दौरान बस मार्गों में अस्थायी कटौती या बदलाव किए गए हैं.

यात्रियों के लिए सलाह

प्रशासन ने आम जनता, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को इन बदलावों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है. मुख्य बिंदुओं पर सुझाव दिए गए हैं:

अग्रिम योजना: यदि आपको शहर के इन व्यस्त क्षेत्रों से गुजरना है, तो घर से थोड़ा जल्दी निकलें या वैकल्पिक मार्गों का चयन करें.

सूचना अपडेट: बस रूट में किसी भी तात्कालिक बदलाव के लिए पीएमपीएमएल के आधिकारिक सूचना केंद्रों या स्थानीय बस डिपो से संपर्क करें.

सुरक्षा: भीड़-भाड़ वाले इलाकों में वाहन पार्क करने से बचें और अधिकृत पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें.

प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों के लिए इन प्रतिबंधों में छूट रहेगी। पुलिस और पीएनपीएमएल प्रशासन का प्रयास है कि इन बदलावों से आम लोगों को न्यूनतम असुविधा हो और जयंती का आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हो.