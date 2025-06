ध्यान दें! 1 जुलाई से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े ये 5 बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Financial Rules in India From July 1, 2025: आने वाली 1 जुलाई 2025 से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पैसों से जुड़े कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. ये नियम पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और देश के बड़े बैंकों SBI, HDFC और ICICI के ग्राहकों पर सीधा असर डालेंगे. आइए इन नए नियमों को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप पहले से तैयार रहें.

1. नया पैन कार्ड बनवाना है. तो आधार कार्ड ज़रूरी होगा

सरकार ने अब पैन कार्ड के लिए नियमों को और सख़्त कर दिया है. 1 जुलाई, 2025 से अगर कोई नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसके लिए आधार कार्ड का वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा. पहले आप दूसरे पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से भी पैन कार्ड बनवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकार का यह कदम टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए है.

2. टैक्स भरने वालों के लिए राहत, बढ़ी ITR फाइलिंग की तारीख

टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब आप 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर, 2025 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आपको टैक्स भरने के लिए 46 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आखिरी समय की भीड़ और परेशानियों से बचने के लिए समय पर ही अपना ITR फाइल कर दें.

3. SBI, HDFC और ICICI बैंक ने बदले अपने नियम

देश के तीन बड़े बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं के शुल्कों में कुछ अहम बदलाव किए हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे.