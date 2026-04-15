MP Board Class 10th Results 2026 Declared: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 73.42% छात्र सफल, mpbse.nic.in पर ऐसे देखें नतीजें

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MP Board Class 10th Results 2026 Declared: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने बहुप्रतीक्षित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आज, 15 अप्रैल 2026 को घोषित कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से इन परिणामों की घोषणा की। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में कुल 73.42 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं.

परिणामों की घोषणा के साथ ही, बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर स्कोरकार्ड लिंक सक्रिय कर दिए हैं, जिससे छात्र अब अपने अंक ऑनलाइन देख सकते हैं. यह भी पढ़े: JAC Class 11 Result 2026 Declared: जेएसी कक्षा 11 के परिणाम घोषित, jacresults.com पर ऐसे करें परिणाम चेक

रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र अपना परिणाम देखने के लिए निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:

परिणाम चेक करने के चरण:

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर 'MP Board Class 10th Result 2026' लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक (Application Number) दर्ज करें। 'Submit' बटन पर क्लिक करें। अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें।

प्रदर्शन और मुख्य आंकड़े

इस वर्ष के परिणामों में सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा है। सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 76.80% रहा, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 68.64% दर्ज किया गया। परिणामों में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में उत्कृष्ट रहा है। पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है।

यदि परिणाम से संतुष्ट न हों तो क्या करें?

जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं या जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, बोर्ड उनके लिए शीघ्र ही 'सेकंड चांस' परीक्षा (पूरक परीक्षा) का विवरण जारी करेगा। इसके साथ ही, छात्र अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए भी बोर्ड के नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने सलाह दी है कि विस्तृत जानकारी और पूरक परीक्षाओं की समय-सारणी के लिए छात्र नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।