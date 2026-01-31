Mumbai Local Train Mega Block: सेंट्रल-वेस्टर्न रेलवे लाइन पर 1 फरवरी को रहेगा मेगा ब्लॉक, मुंबईकर घर से निकलने से पहले जरूर चेक करें रूट

(Photo Credits ANI)

Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रविवार, 1 फरवरी 2026 का दिन मुश्किल भरा हो सकता है. रेलवे प्रशासन ने पटरियों के रखरखाव, सिग्नलिंग सिस्टम और ओवरहेड उपकरणों की मरम्मत के लिए सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक और जम्बो ब्लॉक की घोषणा की है. इस दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ के रूट डायवर्ट किए गए हैं.

सेंट्रल रेलवे: ठाणे-कल्याण के बीच मेगा ब्लॉक

मध्य रेलवे (Central Railway) के मुख्य मार्ग पर ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर सुबह 10:40 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई में रविवार को मेगा ब्लॉक, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेनें रहेंगी प्रभावित; घर से निकलने से पहले यह जरूरी डिटेल्स जरूर पढ़ें

Western Railway will operate a Jumbo Block on Sunday, 1st February, 2026, on the UP and DOWN Fast lines between Churchgate and Mumbai Central for maintenance of track, signalling systems and overhead equipment. The block will be undertaken for a duration of five hours from 10:35… pic.twitter.com/hUY1leeXr1 — Western Railway (@WesternRly) January 30, 2026

डायवर्जन: सीएसएमटी से छूटने वाली डाउन फास्ट/सेमी-फास्ट ट्रेनें ठाणे और कल्याण के बीच स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें कलवा, मुंब्रा और दिवा स्टेशनों पर भी रुकेंगी.

देरी: इस बदलाव के कारण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लगभग 10 से 20 मिनट की देरी से पहुंचेंगी.

मेल/एक्सप्रेस: सीएसएमटी और दादर से जाने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को ठाणे-कल्याण के बीच 5वीं और 6वीं लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा.

हार्बर लाइन: कुर्ला-वाशी खंड प्रभावित

हार्बर लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि कुर्ला और वाशी के बीच सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक अप और डाउन दोनों लाइनों पर ब्लॉक रहेगा.

रद्द सेवाएं: ब्लॉक के दौरान सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल के बीच चलने वाली सभी लोकल सेवाएं निलंबित रहेंगी.

विशेष ट्रेनें: यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन सीएसएमटी-कुर्ला और वाशी-पनवेल खंडों के बीच विशेष लोकल ट्रेनें चलाएगा.

वैकल्पिक रूट: यात्रियों को ब्लॉक अवधि (सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे तक) के दौरान ठाणे-वाशी/नेरुल ट्रांस-हार्बर लाइन के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दी गई है.

वेस्टर्न रेलवे: चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल के बीच जम्बो ब्लॉक

पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच सुबह 10:35 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक 5 घंटे का जम्बो ब्लॉक घोषित किया है.

फास्ट लाइन प्रभावित: इस दौरान अप और डाउन फास्ट लाइनों की सभी ट्रेनें स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी.

शॉर्ट टर्मिनेशन: चर्चगेट जाने वाली कुछ ट्रेनों को बांद्रा या दादर स्टेशनों पर ही रोक दिया जाएगा (Short-terminate) और वहीं से वापस चलाया जाएगा.

नई सेवाएं: उल्लेखनीय है कि इसी दिन (1 फरवरी) से वेस्टर्न रेलवे ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 4 नई 12-कार लोकल सेवाएं भी शुरू करने का निर्णय लिया है.

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी जरूरी काम या परीक्षा के लिए घर से निकलते समय अतिरिक्त समय लेकर चलें. ट्रेनों की सटीक स्थिति जानने के लिए आधिकारिक रेलवे ऐप या स्टेशन मास्टर से संपर्क करें.