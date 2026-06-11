Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहन योजना पर बड़ा अपडेट, 12 से 15 जून के बीच आ सकती है मई महीने की किस्त!

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Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित जनकल्याणकारी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. राज्य सरकार ने मई महीने की किस्त जारी करने को लेकर आधिकारिक शासन निर्णय (GR) प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मई महीने की 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता 12 से 15 जून 2026 के बीच ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है. इस बीच, सरकार योजना में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक स्तर पर लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच भी कर रही है.

जून-जुलाई में अनिवार्य वार्षिक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया शुरू

शासन के नए नियमों के अनुसार, योजना का लाभ निरंतर पाते रहने के लिए अब हर साल ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए जून और जुलाई 2026 का समय निर्धारित किया गया है. जिन महिलाओं की किस्तें तकनीकी कारणों या अधूरी जानकारी की वजह से रुकी हुई हैं, वे आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड के जरिए ओटीपी (OTP) सत्यापन पूरा कर सकती हैं. इसके अलावा नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्रों या सेतु सुविधा केंद्रों पर जाकर भी ऑफलाइन माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: ₹1500 या ₹3000? लाड़की बहनों के खाते में कितनी आएगी राशि, मई-जून किस्त पर बड़ा अपडेट

जांच के बाद हटाए गए अपात्र लाभार्थी

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा की गई जांच और स्क्रूटनी के बाद लाभार्थियों की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस योजना को बंद नहीं कर रही है, बल्कि केवल अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है. शुरुआती जांच में करीब 80 लाख लाभार्थी मानदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग अनिवार्य ई-केवाईसी कराने में विफल रहे. इसके अलावा जांच के दौरान कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक और यहां तक कि हजारों पुरुषों के नाम पर भी गलत तरीके से आवेदन किए गए थे.

योजना की पृष्ठभूमि और पात्रता के नियम

जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये (वार्षिक 18,000 रुपये) की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में करीब 1.70 करोड़ पूरी तरह से पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा.

इस योजना से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं और जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को समझने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं. लाडकी बहीण योजना मई किस्त वीडियो यह वीडियो लाभार्थियों के खातों में मई महीने की किस्त जमा होने की संभावित तारीखों और वर्तमान प्रशासनिक अपडेट की सटीक जानकारी देता है.