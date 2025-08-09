ICICI बैंक खाते में अब 50000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी, 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ ये नियम

ICICI बैंक ने अपने बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस बढ़ा दिया है. (Photo : X)

ICICI Bank Hikes Minimum Balance For Savings Accounts: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने बचत खातों (Savings Accounts) के लिए मिनिमम बैलेंस की रकम को बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया है. अगर आपका इस बैंक में खाता है या आप नया खाता खुलवाने की सोच रहे हैं, तो यह बदलाव आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है.

यह नया नियम 1 अगस्त, 2025 से लागू हो गया है.

किस इलाके में कितना बैलेंस रखना होगा?

बैंक ने अलग-अलग इलाकों के लिए मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस (MAMB) की सीमा अलग-अलग तय की है:

बड़े शहर (Metros & Urban): जो लोग बड़े शहरों या शहरी इलाकों में रहते हैं, उन्हें अब अपने खाते में हर महीने औसतन ₹50,000 रखने होंगे. पहले यह लिमिट सिर्फ़ ₹10,000 थी.

छोटे शहर/कस्बे (Semi-Urban): सेमी-अर्बन इलाकों की शाखाओं में यह लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है.

गांव (Rural): ग्रामीण इलाकों की शाखाओं के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है.

इलाका (Area) पुराना मिनिमम बैलेंस नया मिनिमम बैलेंस (अब लागू) मेट्रो और शहरी (Metro & Urban) ₹ 10,000 ₹ 50,000 छोटे शहर/कस्बे (Semi-urban) ₹ 5,000 ₹ 25,000 ग्रामीण (Rural) ₹ 2,500 ₹ 10,000

🚨@ICICIBank raises avg #minimumbalance for savings a/c in metros & urban areas to Rs 50,000, from Rs 10,000 before Revised minimum average monthly balance for new accounts being opened after Aug 1 Higher MAMB to come into effect from Aug 1, 2025 pic.twitter.com/3VF0IMQZHX — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) August 9, 2025

क्या होता है मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस (MAMB)?

इसका मतलब यह नहीं है कि आपके खाते में हर दिन तय रकम होनी ही चाहिए. बैंक पूरे महीने आपके खाते में मौजूद बैलेंस का औसत निकालता है.

उदाहरण के लिए, बैंक महीने के हर दिन के अंत में आपके खाते का बैलेंस देखता है, उन सभी को जोड़ता है, और फिर महीने के दिनों (जैसे 30 या 31) से भाग देता है. जो रकम आती है, वही आपका 'मंथली एवरेज बैलेंस' होता है. अगर यह औसत बैंक द्वारा तय की गई सीमा से कम रहता है, तो बैंक आप पर जुर्माना (Penalty) लगा सकता है.