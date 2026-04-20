CRPF Recruitment 2026: सीआरपीएफ में 10वीं पास युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 9,195 पदों पर भर्ती; आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता सहित अन्य जरूरी डिटेल्स

Representational Image (Photo Credit- ANI)

CRPF Recruitment 2026: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. आज, सोमवार, 20 अप्रैल 2026 से कांस्टेबल (तकनीकी, ट्रेड्समैन और पायनियर) के कुल 9,195 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन खिड़की खोल दी गई है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र पुरुष और महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी 19 मई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरा कर सकते हैं.

पात्रता और वेतन संरचना

इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. हालांकि, कुछ विशेष पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता होगी. जैसे, ड्राइवर पद के लिए वैध 'हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल' ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वहीं मोटर मैकेनिक पदों के लिए संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट आवश्यक है. यह भी पढ़े: Thane Police Recruitment 2026: 654 पदों के लिए 21,000 से अधिक आवेदन. साकेत मैदान में फिजिकल टेस्ट शुरू

चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 3 के तहत नियुक्त किया जाएगा. इनका वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के बीच होगा. इसके साथ ही सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे अन्य लाभ भी देय होंगे.

रिक्तियों का विवरण और आयु सीमा

कुल 9,195 रिक्तियों में से अधिकांश पद पुरुष उम्मीदवारों (9,096 पद) के लिए हैं. महिला उम्मीदवारों के लिए 79 रिक्तियां और पायनियर श्रेणी के लिए 20 पद आरक्षित किए गए हैं.

आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी:

कांस्टेबल (ड्राइवर): 21 से 27 वर्ष.

अन्य सभी ट्रेड्स: 18 से 23 वर्ष.

छूट: सरकारी नियमों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

चयन प्रक्रिया के छह चरण

सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों को एक कठिन छह-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा:

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): इसमें रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित और भाषा से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मानक परीक्षण (PST): शारीरिक सहनशक्ति और शरीर के माप का आकलन. ट्रेड/कौशल परीक्षण: आवेदन किए गए ट्रेड (जैसे कुकिंग, ड्राइविंग, राजमिस्त्री आदि) में दक्षता की व्यावहारिक परीक्षा. दस्तावेज सत्यापन: मूल प्रमाणपत्रों और निवास दस्तावेजों की जांच. चिकित्सा परीक्षण: शारीरिक और मानसिक फिटनेस का अंतिम आकलन.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा. फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण दर्ज करने के साथ फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी.

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है. वहीं, महिला उम्मीदवारों और एससी/एसटी वर्ग के आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.