Bank Holiday Tomorrow: क्या कल बैंक बंद हैं या खुले? जानें भाई दूज पर कहां-कहां है बैंक हॉलिडे

Bank Holidays

Bank Holiday Tomorrow: त्योहारों का मौसम पूरे देश में जोरों पर है.दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई दूज की, जिसे पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस बीच, अगर आप 23 अक्टूबर को किसी बैंक का काम निपटाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 23 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके कारण कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी घोषित की गई है. त्योहारों के चलते बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए पहले से जानकारी रखना आपके काम को आसान बना सकता है.

इन राज्यों में 23 अक्टूबर को बैंक रहेंगे बंद

Reserve Bank of India (RBI) की अक्टूबर महीने की बैंक हॉलिडे की लिस्ट के अनुसार 23 अक्टूबर को भाई दूज के मौके पर निम्नलिखित राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश इन राज्यों में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे.

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

अगर आप किसी जरूरी बैंकिंग काम को टालना नहीं चाहते, तो चिंता की बात नहीं है. सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी.आप अपने अधिकतर काम ऑनलाइन कर सकते हैं.

पहले से प्लान बनाना रहेगा फायदेमंद

त्योहारों के दौरान बैंकों में भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना चाहते हैं तो यह बेहतर होगा कि आप तारीख और बैंक हॉलिडे की जानकारी पहले से चेक कर लें.