IndiGo Mumbai Flight News: मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया, सुरक्षित लैंड हुआ प्लेन; खराब मौसम बनी घटना की वजह

IndiGo Mumbai Flight News: मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, इंडिगो का एक एयरबस A321 विमान खराब मौसम के बीच लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी पायलट ने गो-अराउंड (फिर से टेकऑफ) करने का फैसला लिया. इसी दौरान विमान की टेल यानी पिछला हिस्सा रनवे से टच कर गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट ने पूरी स्थिति को संभालते हुए कुछ देर बाद सुरक्षित लैंडिंग कराई. इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह घटना 16 अगस्त 2025 को हुई, जब मुंबई में मौसम बेहद प्रतिकूल था. विमान ने पहले अप्रोच पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण पायलट ने गो-अराउंड करना चुना.

इसी दौरान टेल का हिस्सा रनवे से छू गया. इसके बाद विमान ने दोबारा अप्रोच किया और बिना किसी दिक्कत के लैंडिंग पूरी हुई.

मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की टेल रनवे से टच

यात्रियों और क्रू की सुरक्षा पर जोर

इंडिगो प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है. इस घटना के बाद विमान को ऑपरेशन से हटा दिया गया है और अब यह टेक्निकल जांच और जरूरी रिपेयर के बाद ही फिर से उड़ान भर पाएगा. एयरलाइन ने साफ किया कि सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.

मौसम की वजह से लिया फैसला

एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि खराब मौसम में पायलट अक्सर गो-अराउंड का विकल्प चुनते हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार रनवे के बेहद नजदीक होने की वजह से टेल रनवे से छू गई. सौभाग्य से इसमें कोई नुकसान या चोट की खबर नहीं है.

इंडिगो ने यह भी कहा कि इस घटना से बाकी उड़ानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो.