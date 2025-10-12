DGCA ने IndiGo पर लगाया ₹40 लाख का जुर्माना! क्रिटिकल एयरपोर्ट के लिए फर्जी सिमुलेटर पर दी थी ट्रेनिंग, 1700 पायलट होंगे प्रभावित

IndiGo faces DGCA fines (Photo- PTI)

DGCA Fines IndiGo: भारत की विमानन नियामक संस्था DGCA ने IndiGo Airlines पर ₹40 लाख का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि एयरलाइन ने Calicut, Leh और Kathmandu जैसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के लिए फर्जी सिमुलेटरों पर पायलट प्रशिक्षण आयोजित किया था. DGCA की एक जांच से पता चला है कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर सहित लगभग 1,700 पायलटों को ऐसे Full Flight Simulators पर प्रशिक्षित किया गया था, जो Category C हवाई अड्डों के लिए प्रमाणित नहीं थे.

कठोर मौसम, दुर्गम भूभाग और विशेष लैंडिंग प्रक्रियाओं के कारण इन हवाई अड्डों पर प्रशिक्षण आवश्यक है.

20 सिमुलेटरों की पहचान की गई

जांच के दौरान, DGCA ने Chennai, Delhi, Bengaluru, Greater Noida, Gurugram और Hyderabad में संचालित 20 सिमुलेटरों की पहचान की. इनमें से कोई भी Calicut और Leh जैसे गंतव्यों के लिए मान्य नहीं पाया गया. इसके बाद, DGCA ने 11 अगस्त, 2025 को इंडिगो के Director of Training को Show Cause Notice जारी किया. एयरलाइन का जवाब 22 अगस्त को आया, लेकिन उसे असंतोषजनक पाया गया.

₹20-₹20 लाख का लगाया जुर्माना

DGCA ने दोनों निदेशकों पर ₹20-₹20 लाख का जुर्माना लगाया और उन्हें 30 दिनों के भीतर Bharatkosh खाते में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया. एयरलाइन के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का भी अवसर है, जिसके लिए उसे केवल ₹1,000 का वैधानिक शुल्क देना होगा.

'सुरक्षा नियमों का पालन करें एयरलाइन्स'

इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पायलट प्रशिक्षण हमेशा उपयुक्त और प्रमाणित सिमुलेटरों पर हो, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो.