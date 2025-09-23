Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद, बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

(Photo: X)

मुंबई, 23 सितंबर : भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) मंगलवार के कारोबारी सत्र में सपाट बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 57.87 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,102.10 और निफ्टी 32.85 अंक या 0.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,169.50 पर बंद हुआ. लार्जकैप शेयरों के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 202.90 अंक या 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,496.60 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 97.15 अंक या 0.53 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,191.75 पर बंद हुआ.

बाजार को ऊपर खींचने का काम बैंकिंग शेयरों की ओर से किया गया. निफ्टी बैंक 225 अंक या 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 55,509.75 पर बंद हुआ. निफ्टी ऑटो (0.62 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (1.09 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.23 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुए. दूसरी तरफ निफ्टी आईटी (0.71 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (1.29 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.89 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.46 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.18 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ. यह भी पढ़ें : Amazon का मेगा सेल Great Indian Festival 2025 शुरू, इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिल रही भारी छूट; 10% के Extra Discount का ऐसे उठाएं लाभ

सेंसेक्स पैक में एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, एलएंडटी और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे. ट्रेंट, टेक महिंद्रा, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, इटरनल (जोमैटो), आईटीसी, सन फार्मा, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर्स थे.

बाजार के जानकारों का कहना है कि घरेलू शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए स्थिर बंद हुआ, जो कंसोलिडेशन के जारी रहने का संकेत है. जीएसटी कटौती के बाद त्योहारी मांग में मजबूती के संकेतों से ऑटो, मेटल और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में तेजी देखी गई, जबकि एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों पर मुनाफावसूली का दबाव रहा. अमेरिकी टैरिफ और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर जारी चिंताओं के कारण लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निकासी के बीच रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई थी. सुबह 9:22 बजे सेंसेक्स 122.13 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 82,282.10 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 35.85 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 25,238.20 पर था.