Israel-Iran Conflict: तुरंत तेहरान छोड़कर निकल जाए भारतीय नागरिक, जंग के बीच MEA का अलर्ट जारी

Indian Embassy Tehran: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव ने दुनियाभर में चिंता बढ़ा दी है. दोनों देशों के बीच हमले तेज हो गए हैं, जिसका असर कई लोगों पर पड़ रहा है. इसी स्थिति को देखते हुए, तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम अपील जारी की है.

ईरान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया खातों का अनुसरण करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें.

दूतावास ने उन सभी भारतीय नागरिकों से तुरंत संपर्क करने का आग्रह किया है जो अभी तक उनके संपर्क में नहीं हैं. यह खासकर उन लोगों के लिए है जो नए हैं या किसी वजह से दूतावास के रिकॉर्ड में नहीं हैं. दूतावास चाहता है कि उनके पास सभी भारतीय नागरिकों की सही जानकारी और लोकेशन हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जा सके.

अगर आप तेहरान में हैं और भारतीय दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, तो कृपया अपनी लोकेशन और संपर्क नंबर इन हेल्पलाइन नंबरों पर दें:

यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय (MEAIndia) द्वारा भी साझा की गई है, जो इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है.

ईरान और इजरायल के बीच टकराव अब पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है और हालात काफी गंभीर हो गए हैं. दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं.

