VIDEO: भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी लॉन्चपैड्स को किया तबाह, वीडियो आया सामने

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना ने उन पाकिस्तानी पोस्ट्स और आतंकियों के लॉन्चपैड्स को तबाह कर दिया है, जहां से ट्यूब-लॉन्च ड्रोन (Tube Launched Drones) भेजे जा रहे थे.

सेना को हाल ही में जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में कुछ ऐसे अड्डे सक्रिय हैं जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं. इन जगहों से ड्रोन के ज़रिए हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान भेजे जा रहे थे. जब इसकी पुष्टि हुई, तो सेना ने तुरंत एक्शन लिया और इन ठिकानों को निशाना बनाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया.

#WATCH | Pakistani Posts and Terrorist Launch Pads from where Tube Launched Drones were also being launched, have been destroyed by the Indian Army near Jammu: Defence Sources

(Source - Defence Sources)

May 10, 2025