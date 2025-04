पाकिस्तान ने बॉर्डर पर खाली कीं चौकियां, अपने झंडे हटाए; सीजफायर तोड़ने पर भारतीय सेना ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रुख अब और अधिक सख्त होता नजर आ रहा है. बुधवार, 30 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान के सेना संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई. इस दौरान भारत ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर बिना उकसावे के की गई गोलीबारी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया और पाकिस्तान को आगे से ऐसी हरकतों पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी.

रक्षा सूत्रों के अनुसार, भारत की सख्त चेतावनी और जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सैनिकों ने कई अग्रिम पोस्ट खाली कर दी हैं और अपने राष्ट्रीय झंडे तक हटा दिए हैं. यह पाकिस्तान सेना की डर और घबराहट का प्रतीक माना जा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक सैनिकों की गतिविधियों में गिरावट देखी गई है.

Director Generals of Military Operations of India and Pakistan talked over hotline yesterday to discuss the unprovoked ceasefire violations by Pakistan. India warned Pakistan against the unprovoked violations by Pakistan Army along the Line of Control: Defence sources pic.twitter.com/gUbMkFhNSm

