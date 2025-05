'अरुणाचल हमेशा हमारा था और रहेगा, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती', चीन की चाल पर भारत का सख्त जवाब

भारत ने एक बार फिर चीन को उसकी जगह दिखा दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कहा है कि चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. दरअसल, चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को नए नाम देने की कोशिश की है, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हमने देखा है कि चीन एक बार फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों को नाम देने की व्यर्थ और बेहूदी कोशिश कर रहा है. हमारी स्पष्ट नीति के तहत, हम ऐसी हरकतों को पूरी तरह खारिज करते हैं.”

भारत ने दो टूक कहा है कि सिर्फ नाम बदलने से ज़मीन की सच्चाई नहीं बदल जाती. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा.

MEA says, "We have noticed that China has persisted with its vain and preposterous attempts to name places in the Indian state of Arunachal Pradesh. Consistent with our principled position, we reject such attempts categorically. Creative naming will not alter the undeniable… pic.twitter.com/Jb8qIjidTN

— ANI (@ANI) May 14, 2025