India-Pakistan Tension: भारत-पाक तनाव के बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर, लिखा गया, 'इंदिरा होना आसान नहीं'; VIDEO

India-Pakistan Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल के बीच, राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि और उनके सशक्त नेतृत्व को को लेकर होर्डिंग्स लगाए गए हैं. इन होर्डिंग्स पर प्रमुख रूप से लिखा गया है – 'इंदिरा होना आसान नहीं' और 'भारत को इंदिरा की याद आती है'.

इन नारों के माध्यम से इंदिरा गांधी के निर्णायक नेतृत्व, देशहित में लिए गए साहसी फैसलों और विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ उनके कड़े रुख की याद दिलाई जा रही है. यह पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे इस पहल को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है. यह भी पढ़े: India-Pakistan Tension: भारत-पाक तनाव के बीच इंडियन ऑयल ने कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल मौजूद

#WATCH | Delhi | Posters with slogans 'Indira hona aasan nahi' and 'India misses Indira' can be seen outside the Congress headquarters. pic.twitter.com/u6598Gtpqj

— ANI (@ANI) May 11, 2025