भारत और चीन का मिलकर काम करना बेहद जरूरी... अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि मौजूदा समय में भारत और चीन (India-China) जैसे बड़े आर्थिक शक्तियों का साथ आना बेहद जरूरी है. SCO शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में भाग लेने से पहले पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद बढ़ता जा रहा है. जापान यात्रा के दौरान जापानी अखबार योमिउरी शिम्बुन (Yomiuri Shimbun) को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा, "आज की अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत और चीन का मिलकर काम करना न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी बेहद जरूरी है."

पीएम मोदी ने बताया कि पिछले साल रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक प्रगति हुई है.

पड़ोसी देशों के रिश्तों का असर वैश्विक शांति पर

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सकारात्मक संबंध न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के लिए शांति और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत चीन से रिश्ते “आपसी सम्मान, आपसी हित और संवेदनशीलता” के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका

प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मानवीय और संतुलित रुख अपनाता रहा है. "मैंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों से बात की है और उन्हें संवाद और कूटनीति के जरिए हल निकालने की सलाह दी है. भारत अपने रिश्तों के कारण इस संघर्ष में शांति बहाल करने की कोशिशों को मज़बूत कर सकता है."

ग्लोबल साउथ और भारत की भूमिका

पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों का समूह) को प्राथमिकता देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. महामारी, संघर्ष और सप्लाई चेन बाधाओं का सबसे ज्यादा असर इन्हीं देशों पर पड़ा है. उन्होंने BRICS और Quad जैसे मंचों को विकासशील देशों के लिए अहम बताते हुए कहा कि भारत लगातार वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग करता रहा है ताकि वे मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शा सकें.

पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 20 सालों में Quad (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है.