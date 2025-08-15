Independence Day 2025: पीएम मोदी के भाषण पर बोले चिराग पासवान, विकसित भारत की नींव की ओर देश को मजबूती देने वाला रहा

पटना, 15 अगस्त : केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शुक्रवार को पटना स्थित बिहार प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया. उन्होंने इस मौके पर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया आज का संबोधन एक विकसित भारत की नींव की ओर देश को मजबूती देने वाला रहा. उनका संबोधन पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ था.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बिना लिए निशाना साधते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता विदेश की आवाज बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताते हैं. आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है. ऐसे में पीएम मोदी ने ऐसे विदेश की आवाज बनने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि आज हम लोग 'विकसित भारत' की ओर अग्रसर हो रहे हैं; उसमें दिए हुए मंत्र कारगर होंगे.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले से कई घोषणाएं भी कीं. जीएसटी को लेकर भी रिव्यू करने की खुशखबरी भी लोगों को दी है. केंद्रीय मंत्री ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षियों के जीत वाले बयान को लेकर कहा कि किस बात की जीत? चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि वे सूची साझा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे इस सूची को साझा करेंगे. कारण नाम कटने का जो भी रहा है, उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन नामों को जल्द साझा करेगा जिससे उन्हें भी अपील करने का मौका मिल सके. यह प्रक्रिया ही सुधार की है.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे लेकर आज विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है. अगर संसद में इसे लेकर बहस हो भी जाए तो उसका जवाब कौन विभाग का मंत्री देगा? आगे विपक्ष इसे साफ करे. इसे लेकर वे केवल भ्रम फैला रहे हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि उन्हें भ्रम फैलाने के बजाय एक विपक्ष को लेकर लोगों को समझाना चाहिए. विपक्ष की रणनीति लोगों को भ्रमित कर लोगों को डराकर अपने पक्ष में करने की हो गई है और यही करने राहुल गांधी यहां आ रहे हैं.