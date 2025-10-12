Raipur Horror: शराब पीने के बाद नहीं दिया बीड़ी, दोस्तों ने पीट-पीटकर कर दी हत्या... जघन्य अपराध में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार

Raipur Abhanpur murder case, (Image Generated By AI)

Raipur Abhanpur Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अभनपुर इलाके में तीन लोगों ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, क्योंकि उसने उन्हें बीड़ी देने से इनकार कर दिया था. मृतक की पहचान 26 वर्षीय सोनू पाल के रूप में हुई है, जिसका शव आमनेर गांव (Amner Village Murder) के पास एक नाले में तैरता हुआ मिला. पुलिस (Raipur Police) ने बताया कि चारों ने साथ मिलकर शराब पीने की योजना बनाई थी.

इस दौरान सोनू ने अपने दोस्तों के साथ बीड़ी बांटने से इनकार कर दिया. गुस्से में आकर सुमित बंदे, अजय रात्रे और गुलशन गायकवाड़ ने सोनू की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या (Lynching) कर दी.

ये भी पढें: रायपुर IIIT के स्टूडेंट ने AI से बनाई छात्राओं की अश्लील तस्वीरें, लैपटॉप, मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस

गोड़ा पुल के पास नाले में तैरता मिला शव

अभनपुर पुलिस (Abhanpur Police) को 10 अक्टूबर को आमनेर के गोड़ा पुल के पास एक नाले में एक शव तैरते हुए मिलने की सूचना मिली. पुलिस और अपराध निरोधक एवं साइबर इकाई की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और शव की जांच की. सोनू के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें पाई गईं, जिससे संकेत मिलता है कि उस पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था. जांच ​​में CCTV Footage और आस-पास के गांवों में घर-घर जाकर पूछताछ शामिल थी.

लोहे की रॉड और पत्थरों से सिर पर हमला

रायपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) कीर्तन राठौर (SP Kirtan Rathore) ने बताया कि आरोपियों ने सोनू को मोटरसाइकिल पर फुसलाकर आमनेर नाले के पास ले जाकर लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला करके उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने उसका शव नाले में फेंक दिया और फरार हो गए.

आरोपियों ने कबूल कर लिया अपना जुर्म

पुलिस ने आरोपी सुमित बंदे, अजय रात्रे और गुलशन गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया है. दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी अब न्यायिक हिरासत में हैं.