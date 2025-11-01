VIDEO: स्कूल न जाने की जिद में बच्चा चारपाई से चिपका, परिजनों ने खटिया समेत पहुंचाया स्कूल, राजस्थान के मांचडी गांव का वीडियो आया सामने

Rajasthan News: बच्चे स्कूल न जाने के लिए काफी बहाने बनाते है. लेकिन एक बच्चे ने स्कूल न जाने के लिए जो किया और इसके बाद उसके परिजनों ने उसे स्कूल (School) पहुंचाने के लिए जो कदम उठाया.उसको देखकर लोग भी हैरान हो गए है. दरअसल बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके परिजन उसे स्कूल भेजना चाहते थे. स्कूल नहीं जाने की जिद को लेकर बच्चा घर में रखी चारपाई के एंगल को पकड़कर छिपकली की तरह चिपक गया. इसके बाद उसके परिजनों ने ऐसा कुछ किया. जिसके कारण लोग भी हैरान हो गए है.
इसके परिजन इस चारपाई समेत स्कूल लेकर पहुंचे. इसके बाद स्कूल में पहुंचकर वहांपर इसे वहां से निकालने की कोशिश की गई. लेकिन बच्चा रोने लगा. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:International Pushkar Cattle Fair 2025: राजस्थान के पुष्कर मेले में 35 लाख के भैंसे ‘युवराज’ का जलवा, अजमेर में देखने वालों की लगी लंबी कतार
चारपाई से चिपका बच्चा
बच्चा जिद्दी तो मां बाप उससे भी बड़े जिद्दी
बच्चा स्कूल नहीं जाने पर अड़ा हुआ था, खाट को जोर से पकड़ चिपक गया था. लेकिन घरवाले बच्चे को खाट सहित उठा ले गए. pic.twitter.com/KdyYDNHwQ8
— Priya singh (@priyarajputlive) October 31, 2025
क्या है पूरा मामला ?
ये घटना राजस्थान (Rajasthan) के करौली (Karauli) ज़िले के टोडाभीम क्षेत्र के मांचड़ी गांव की बताई जा रही है. स्कूल में बच्चा जाने के लिए मना कर रहा था. जिसके बाद इस बच्चे के परिजनों ने उसे चारपाई समेत स्कूल पहुंचाया. इस वीडियो में देख सकते है की दो युवक चारपाई को उठाकर स्कूल पहुंचा रहे है और बच्चा इसके एंगल से चिपका हुआ है. स्कूल पहुंचने के बाद बच्चा स्कूल जाने नहीं जाने के लिए रो रहा है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. कुछ लोगों ने इसे मज़ेदार और अजीब बताया. इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट भी आ रहे है.