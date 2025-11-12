Jaipur: IAS पत्नी ने लगाया मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप, आईएएस पति पर पुलिस ने मामला किया दर्ज, राजस्थान की घटना से विभाग में खलबली

IAS wife accuses husband of assault (Credit-Pixabay)

Jaipur News: राजस्थान (Rajasthan)की नौकरशाही में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला आईएएस (IAS) अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने ही पति और समान रैंक के अधिकारी आशीष मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई.पुलिस (Police) के अनुसार, भारती दीक्षित ने नवंबर में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि आशीष मोदी ने 2014 में झूठ और भावनात्मक दबाव डालकर उनसे जबरन शादी की. दीक्षित का कहना है कि उस समय उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे और मोदी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर परिवार को गुमराह किया.दीक्षित ने आरोप लगाया कि शादी के बाद मोदी का असली चेहरा सामने आया.

उन्होंने बताया कि मोदी शराब का अत्यधिक सेवन करते थे, आपराधिक तत्वों से संपर्क रखते थे और जब भी उन्होंने सवाल उठाया, तो उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना (Mental Harassment) की गई.उन्होंने कहा कि 2018 में बेटी के जन्म के बाद उत्पीड़न बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें कुछ समय के लिए जयपुर छोड़ना पड़ा. ये भी पढ़े:UP: पत्नी ने डॉक्टर पति को पोर्न वीडियो में ट्रांस महिला की ड्रेस पहने दूसरे व्यक्ति के साथ अश्लील हरकत करते देखा, FIR दर्ज

अपहरण और जान से मारने की धमकी का आरोप

सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए दीक्षित ने कहा कि अक्टूबर 2025 में आशीष मोदी और उनके एक सहयोगी ने सरकारी गाड़ी से उनका अपहरण (Kidnapping) किया, घंटों तक बंधक बनाकर रखा और तलाक के लिए मजबूर किया.उनका कहना है कि इस दौरान उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया गया और पिता से फोन पर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया.

कांफिडेंशियल दस्तावेजों की चोरी और निगरानी का आरोप

दीक्षित ने यह भी दावा किया कि मोदी ने उनके कमरे में छिपा कैमरा लगाया और मोबाइल को दूसरे उपकरणों से जोड़कर गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच बनाई. उन्होंने पति पर सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल और सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया.

पुलिस जांच जारी

दीक्षित ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और पुलिस (Police) सुरक्षा मांगी है.थाना प्रभारी रामकेश ने बताया कि मामला IPC की धारा 85 , 308(2), 127(2), 140(3), 61(2) और IT एक्ट की धारा 66, 66C, 66D के तहत दर्ज किया गया है.मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसीपी (ACP) श्रीमनलाल मीणा को जांच सौंपी गई है.