Bijnor Shocker: बिजनौर में रिश्तें हुए शर्मसार! ससुर और बहु के थे अवैध संबंध, आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर खुला भेद, पिता ने बेटे की कर दी बेरहमी से हत्या

father murdered his son

Bijnor News: बिजनौर (Bijnor) जिले में एक युवक का शव खेत में मिला था. इस शव को लेकर इस युवक के पिता ने दावा किया था की किसी जंगली जानवर ने इसपर हमला किया है. लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई.नांगल पुलिस सर्कल ने इसी छानबीन की और पता चला की ये कोई जानवर का हमला नहीं, बल्कि पिता के द्वारा बेटे की हत्या है. पुलिस (Police) के अनुसार, 30 वर्षीय बेटा पिछले तीन दिनों से गायब था.

जांच में पता चला कि उसके अपने पिता, सुभाष तोमर ने ही उसकी जान ले ली. पत्नी के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर पिता ने बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. वह 12 नवंबर को सौरभ को खेत में काम के बहाने ले गया और उसपर कुदाल से कई वार (Attack) कर दिए. ये भी पढ़े:Alwar Shocker: शराब के नशे में बेटा बना हैवान! माता पिता की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, मां के गहने लेकर हुआ फरार, अलवर से भयावह घटना आई सामने

पोस्टमार्टम में हत्या का हुआ खुलासा

पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ कि युवक की मौत हिंसक हमले के कारण हुई. पुलिस ने सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.हत्या में इस्तेमाल कुदाल भी बरामद कर लिया गया है.

पुलिस को गुमराह करने की पिता ने की कोशिश

जिले में हाल ही में बढ़े तेंदुए के हमलों का फायदा उठाते हुए पिता ने बेटे की गुमशुदगी (Missing) की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस जांच को वन्यजीव हमले की ओर मोड़ने की कोशिश की. तीन दिन बाद जब शव मिला तो उसने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि सौरभ की मौत वन्यजीव के कारण हुई है.हालांकि पुलिस को उसके व्यवहार से संदेह पैदा हुआ, जिसके बाद पूछताछ की गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. हालांकि शुरुआती अनुमानों में उसकी गर्दन पर निशानों के कारण तेंदुए के हमले की आशंका जताई गई थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि चोटें किसी धारदार हथियार से लगी थीं.