Akola Shocker: पत्नी के चरित्र पर संदेह ने पति को बनाया हैवान, शख्स ने बेटी के सामने कर दी महिला की हत्या, महाराष्ट्र के अकोला जिले से सामने आई भयावह घटना

Akola News: अकोला (Akola) जिले के अकोट (Akot) फैल क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चरित्र संदेह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी. हैरानी की बात यह है कि यह पूरी वारदात उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के सामने हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला गंभीर रूप से जांच के अधीन है. जानकारी के मुताबिक़ राजू नगर में रहने वाला शेख राजू अपनी पत्नी शेख शमीम पर लगातार चरित्र को लेकर शक करता था. इस वजह से दोनों के बीच रोजाना विवाद होते रहते थे.
जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह भी इसी तरह की कहासुनी शुरू हुई जो देखते-देखते हिंसक रूप ले गई.बढ़ते गुस्से में शेख राजू ने पत्नी को पहले पीटना शुरू किया और फिर अचानक चाकू उठाकर उसके गले पर कई वार कर दिए. महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.ये भी पढ़े:Akola Crime: आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर,चाक़ू का डर दिखाकर पेट्रोल पंप पर लुट, अकोला जिले के मुर्तिजापुर में घटना से हडकंप
बेटी ने अपनी आंखों के सामने देखी मां की मौत
जब यह हमला हुआ, उस समय दंपति की 14 साल की बेटी घर में मौजूद थी. माता-पिता के बीच बढ़ता झगड़ा और मारपीट देखकर वह दहशत में बाहर भागी और चीखने लगी. उसके शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
आरोपी को किया गया गिरफ्तार
सूचना मिलते ही अकोट फैल पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और आरोपी पति को तुरंत हिरासत में ले लिया. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय हॉस्पिटल भेज दिया गया.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है.