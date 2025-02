Bijapur Naxal Attack: छत्तीसगढ़ के बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर IED ब्लास्ट, 3 जवान घायल; सर्च ऑपरेशन जारी (Watch Video)

Bijapur Naxal Attack: छत्तीसगढ़ के बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है. यहां सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 सुरक्षाकर्मी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए स्पाइक ट्रैप की चपेट में आ गए, गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है. जानकारी के अनुसार, आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक जवान और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के दो जवान घायल हुए. बताया जा रहा है कि दो जवानों ने गलती से प्रेशर-एक्टिवेटेड आईईडी को ट्रिगर कर दिया, जिससे विस्फोट हुआ.

वहीं, तीसरे जवान ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए स्पाइक ट्रैप पर पैर रख दिया, जिससे वह घायल हो गए.

Raipur, Chhattisgarh: An IED blast triggered by Naxalites in the Purangel forests of Dantewada injured two CRPF personnel. The injured soldiers were airlifted to Raipur for medical treatment pic.twitter.com/omhT5z3CK1

— IANS (@ians_india) February 4, 2025