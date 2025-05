Hyderabad Horror: पालतू हस्की कुत्ते ने कथित तौर पर मालिक की हत्या की, खाए गुप्तांग, देखें वीडियो

हैदराबाद के मधुरानगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 35 वर्षीय पवन कुमार अपने अपार्टमेंट में परेशान करने वाली परिस्थितियों में मृत पाए गए. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि उनके पालतू कुत्ते, जिसे हस्की माना जाता है, ने उन पर हमला किया होगा, कथित तौर पर उनके निजी अंगों को क्षत-विक्षत कर दिया होगा. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुत्ते के मुंह के आसपास खून के धब्बे देखे गए, जिससे जानवर की संलिप्तता का संदेह पैदा हुआ. हालांकि, इस घटना की संभावना के बारे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं. कई पालतू जानवरों के मालिकों और पशु व्यवहार विशेषज्ञों ने कहानी के बारे में संदेह व्यक्त किया है. यह भी पढ़ें: Dog Attack In Hardoi: ट्यूबवेल पर नहाने गई बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, मासूम को किया घायल, हरदोई के बिलग्राम नगर की घटना (Watch Video)

हस्की को आम तौर पर मिलनसार माना जाता है, और अत्यधिक आक्रामकता के मामले, विशेष रूप से अपने मालिकों के प्रति, अत्यंत दुर्लभ हैं. ऑनलाइन वायरल वीडियो में, कुत्ता आक्रामक नहीं दिख रहा है, जिससे संदेह और बढ़ गया है. “अगर कुत्ते ने उसे काटा था, तो पवन मदद के लिए क्यों नहीं चिल्लाया या भागने की कोशिश क्यों नहीं की? कुत्ते को क्यों नहीं रोका गया?” एक स्थानीय निवासी ने सवाल किया. इस बात की अटकलें बढ़ रही हैं कि कुत्ते को फंसाया गया हो सकता है.

PET KILLS A MAN, EATS HIS PRIVATES!!!

According to the police, a 35yr old man was killed by his pet dog at Madhuranagar, #Hyderabad.

The victim Pavan Kumar was found dead in his flat while they saw blood stains around the pet dog’s mouth.

Apparently, the dog ate his private… pic.twitter.com/qER9BqjLXU

— Revathi (@revathitweets) May 5, 2025