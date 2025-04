Fake Watermelon: असली और नकली तरबूज की कैसे करें पहचान? तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने 2,000 किलोग्राम से ज्यादा घटिया तरबूज किए नष्ट, जानें मिलावट की जांच करने के आसान उपाय

तरबूज/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

How to Identify Real and Fake Watermelon? चिलचिलाती गर्मियों के मौसम में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे-वैसे तरबूज (Watermelon) जैसे ताजगी देने वाले फलों की मांग भी बढ़ती है. हालांकि, इस मौसमी उछाल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट (Food Adulteration) की चिंताओं की लहर ला दी है, ऐसे में उपभोक्ता यह जानना चाहते हैं कि वे आखिर मिलावटी तरबूज (Adulterated Watermelons) की पहचान कैसे करें? दरअसल, तमिलनाडु (Tamil Nadu) में खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने हाल ही में, विशेष रूप से तिरुपुर (Tiruppur) में निरीक्षण तेज कर दिया और 2,000 किलोग्राम से अधिक रासायनिक रूप से परिवर्तित तरबूज नष्ट कर दिए.

अधिकारियों ने एरिथ्रोसिन (Erythrosine) के इस्तेमाल का खुलासा किया, जो एक सिंथेटिक रंग (Synthetic Dye) है जिसे फल के लाल रंग और स्पष्ट मिठास को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है. यह कृत्रिम रंग एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याओं और दीर्घकालिक अंग क्षति सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है.

मिलावटी तरबूज की पहचान कैसे करें?

मिलावट का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सरल तरीकों का उपयोग करने का आग्रह किया जाता है. एक कॉटन बॉल या टिशू टेस्ट से कृत्रिम रंग का पता लगाया जा सकता है. अगर तरबूज के गूदे पर रगड़ने पर पदार्थ लाल हो जाता है तो फल असुरक्षित हो सकता है. एक अन्य घरेलू परीक्षण में कटे हुए तरबूज के टुकड़ों को पानी में डालना शामिल है, इससे मिलावट स्पष्ट रूप से अलग हो सकती है. यह भी पढ़ें: Benefits of Cloves: गर्मी में लौंग खानी चाहिए या नहीं? जानें फायदे, नुकसान और इस्तेमाल का सही तरीका

सुरक्षित और पके हुए खरबूजे चुनने के लिए, सममित आकार, गहरे हरे रंग की धारियों वाला छिलका, क्रीमी पीले रंग का पेट वाला धब्बा और टैप करने पर खोखली आवाज देखें. चीनी के धब्बे प्राकृतिक मिठास का संकेत देते हैं और भारी फल अधिक रसीले होते हैं. उपभोक्ताओं को बाहरी क्षति या काटने के निशान वाले तरबूजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भंडारण क्षेत्रों में कीड़े-मकौड़े या अन्य छोटे जीवों के संपर्क में आने के संकेत हो सकते हैं.

90% से ज्यादा पानी से भरपूर होने के अलावा, तरबूज विटामिन ए, बी6, सी और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. तरबूज के बीजों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ये पोषण से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन होता है, जो हड्डियों की मजबूती, स्किन हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देते हैं. खाद्य सुरक्षा जांच जारी रहने के साथ, अधिकारी उपभोक्ताओं से गर्मियों के फल खरीदते समय सतर्क रहने का आग्रह करते रहते हैं.