Jhansi Shocker: इंसानों के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे घोड़े? नजारा देख भाग खड़े हुए मरीज, डॉक्टर्स के भी छूटे पसीने
Photo- @yogeshhindustan/X

Jhansi Shocker: यूपी के झांसी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो घोड़े अस्पताल के अंदर टहलते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, यह घटना शहर के रेलवे अस्पताल की है. यहां बीते शुक्रवार को अचानक घोड़े दहाड़ते हुए वार्ड में घुस आए. यह नजारा देखकर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज चीखने-चिल्लाने लगे. इतना ही नहीं, उनके तीमारदार वार्ड का गेट बंद करने के लिए दौड़ पड़े और डॉक्टर भी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. करीब 30 मिनट तक अस्पताल का माहौल अफरा-तफरी में डूबा रहा. डर के मारे किसी भी मरीज की बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हुई. 

इंसानों के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे घोड़े

काफी देर बाद बाहर निकले घोड़े

घोड़े कभी इमरजेंसी के बाहर तो कभी रेडियोलॉजी विभाग में दिखाई देते. फिर सीधे सीधे सर्जिकल और मेडिकल वार्ड तक पहुंच गए. गनीमत रही कि कुछ देर बाद दोनों घोड़े गेट से बाहर पोस्टमार्टम हाउस की ओर निकल गए.

अस्पताल प्रशासन से शिकायत

मरीज के तीमारदार ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो के साथ यह भी शिकायत की गई कि अस्पताल में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भर्ती हैं. इस तरह की लापरवाही किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है.

व्यवस्था को ठीक करने का आश्वासन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) ने बताया कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार है. जल्द ही कैटल कैचर लगाने का काम शुरू किया जाएगा. झांसी रेलवे अस्पताल 14 हजार रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है. यहां हर समय 60 से 80 मरीज भर्ती रहते हैं.