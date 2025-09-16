Hyderabad Accident: मंदिर की दीवार से टकराया तेज रफ्तार टैंकर, बाल बाल बचा शख्स, हैदराबाद का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@jsuryareddy)

Hyderabad Accident: हैदराबाद (Hyderabad) के उप्पल में एक सड़क एक्सीडेंट (Road Accident) सामने आया है. जिसमें एक तेज रफ्तार सेप्टिक टैंकर (Septic Tanker) सीधे आकर श्री अभयान्जनेय स्वामी मंदिर की दीवार से जा टकराया. इस हादसे के दौरान एक शख्स पास में भी एक्सरसाइज कर रहा था, इस दौरान इस शख्स की जान बाल बाल बच गई. इस घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा. इस हादसे के बाद टैंकर पलट गया. इस एक्सीडेंट में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है. गनीमत रही की सड़क पर इस दौरान कम वाहन थे, जिसके कारण किसी की जनहानि नहीं हुई.

इस घटना का वीडियो (Video)सोशल मीडिया X पर @jsuryareddy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Accident Caught on Camera: हैदराबाद के डंडीगल में टूटी सड़क पर मां के ओवरटेक करने के प्रयास के बाद ट्रक ने बच्चे को कुचला, वीडियो आया सामने

सड़क पर सेप्टिक टैंकर का एक्सीडेंट

#Hyderabad : #RoadSafety A #Speeding Septic Tanker lost control and overturned, after crashing into the compound wall of Sri Abhayanjaneya Swamy temple, in the middle of the road near NGRI, #Uppal, a man doing exercise near the temple was a lucky escape, daughter in #CCTV The… pic.twitter.com/V8HCR46bGq — Surya Reddy (@jsuryareddy) September 16, 2025

बाल बाल बचा शख्स

हैदराबाद (Hyderabad) के उप्पल इलाके में श्री अभयान्जनेय स्वामी मंदिर की दीवार से ये सेप्टिक टैंकर टकराया. इस टक्कर के बाद टैंकर बीच सड़क पर पलट गया. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गया. ये घटना सुबह 5:50 बजे की बताई जा रही है.मंदिर के पास एक्सरसाइज कर रहा एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया.

टैंकर चालक को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट

जानकारी के मुताबिक़ हादसे में टैंकर चालक (Tanker Driver) कुमार नाइक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत गांधी हॉस्पिटल (Gandhi Hospital) में भर्ती कराया गया. हादसे के समय मौजूद लोगों का कहना है कि टक्कर के समय बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोग घबरा गए.पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में यह संदेह जताया कि चालक संभवतः गाड़ी चलाते समय झपकी ले रहा था, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई. फिलहाल मामले की जांच जारी है.