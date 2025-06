Hema Malini: भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किया मथुरा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण, सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ की; VIDEO

उत्तर प्रदेश के मथुरा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने गुरुवार को नवनिर्मित मथुरा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 530B) का निरीक्षण किया. यह छह लेन वाला हाईवे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा, "मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने इतना बेहतरीन विकास कार्य किया है... बहुत अच्छा काम हुआ है.

हेमा मालिनी के निरीक्षण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अधिकारियों के साथ मुआयना करती नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि मथुरा एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं. ऐसे में इस प्रकार के आधुनिक और मजबूत बुनियादी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता थी, जिसे अब पूरा किया गया है. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र सरकार का मुंबई को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम जारी, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समेत इन प्रोजेक्ट्स का इस साल होगा उद्घाटन

#WATCH | Mathura, UP | BJP MP Hema Malini says, "I am very happy to say that PM Modi and CM Yogi Adityanath's double-engine government has done so much development. This six-lane road has been constructed with an eye to the future... People had complaints about traffic issues. I… https://t.co/wvxx9hyvMR pic.twitter.com/PubrB1bvk1

— ANI (@ANI) June 19, 2025