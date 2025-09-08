गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी; देशभर के मौसम का हाल

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 1-2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी. विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश (20 सेंटीमीटर से अधिक) होने की संभावना जताई गई है. रविवार को उत्तर गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बना डिप्रेशन और गहरा होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया. सोमवार सुबह यह सिस्टम पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा के पास केंद्रित था. यह धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पाकिस्तान की ओर खिसकेगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा.

वेदर बुलेटिन के मुताबिक पंजाब के दक्षिणी हिस्से में ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात सक्रिय है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य हिस्से में भी चक्रवाती गतिविधियां चल रही हैं. इन सभी मौसमीय प्रणालियों के असर से 8-9 सितंबर को गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश होगी.

देशभर के मौसम का हाल

आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में 10 सितंबर तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश. 11-12 सितंबर को नागालैंड और मणिपुर में तेज बारिश. 12-14 सितंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश, और 11-12 सितंबर को ओडिशा में भी भारी बारिश का अनुमाना जताया है.

इसके अलावा 11-13 सितंबर के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश और 12-13 सितंबर को उत्तराखंड में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं.

देशभर में मानसून का हाल

1 जून से अब तक देशभर में बारिश का 9% अधिशेष दर्ज किया गया है. पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में 20% की कमी दर्ज की गई. उत्तर-पश्चिम भारत में 37% अतिरिक्त बारिश, मध्य भारत में 11% अधिक और दक्षिण भारत (पेनिनसुलर) में 8% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.