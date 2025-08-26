Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी, जाने अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल

Maharashtra Weather Update: पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश (Heavy Rain) हो रही है. अब महाराष्ट्र (Maharashtra) समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग (Meteorological Department) ने जारी की है.पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और हिमाचल (Himachal Pradesh) प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है.मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी (Bay Of Bengal) में एक दबाव का क्षेत्र बना है और अगले दो दिनों में यह और मज़बूत होगा.देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय है और भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पांच दिनों तक कई 16 राज्यों में भारी बारिश होगी.मानसून की कम दबाव रेखा अपनी सामान्य स्थिति के करीब है.ओडिशा (Odisha) और पश्चिम बंगाल के तट पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.

अगले दो दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र और मज़बूत होने की संभावना है. इसलिए, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है.

जम्मू में जोरदार बारिश हो सकती है

जम्मू (Jammu) और पश्चिमी पंजाब (Western Punjab) में भारी बारिश की संभावना है.अगले सात दिनों तक उत्तराखंड (Uttarakhand), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), हरियाणा (Haryana), पंजाब, राजस्थान (Rajasthan) और जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.ऐसा अनुमान है कि अगले दो दिनों तक महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी.26 अगस्त को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है.उत्तराखंड में 28-29 अगस्त को तथा पूर्वी राजस्थान में 29 अगस्त से 1 सितम्बर के बीच अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी (Alert) जारी की गई है.इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे. ओडिशा में आज यानी 26 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़, बिहार में अगले 5 दिनों तक हो सकती है बारिश

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले पांच से सात दिनों तक छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh),ओडिशा (Odisha), विदर्भ (Vidarbha), झारखंड (Jharkhand), बिहार (Bihar)और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है.छत्तीसगढ़ में 26-28 अगस्त और ओडिशा में 27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.पश्चिमी भारत के गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र के घाटों में 27-28 अगस्त को भारी बारिश होगी.आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होगी.भारतीय मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक असम (Assam), मेघालय (Meghalaya), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है.