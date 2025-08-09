Delhi Rain Today: रक्षाबंधन पर दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, जलभराव ने बढ़ाई मुश्किल, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today: रक्षाबंधन के दिन दिल्ली-एनसीआर और नोएडा के लोगों की सुबह बारिश की बूंदों के साथ हुई. इस झमाझम बारिश ने एक तरफ गर्मी से राहत दिलाकर मौसम (Aaj Ka Mausam) को सुहाना बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी कर दी.

दिल्ली और नोएडा का हाल

दिल्ली के कई जाने-माने इलाकों जैसे शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर में सुबह-सुबह तेज बारिश हुई. मथुरा रोड पर तो हल्की बारिश के बाद ही पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा. यहाँ तक कि प्रगति मैदान में बने भव्य भारत मंडपम के गेट के पास भी जलभराव देखने को मिला.

नोएडा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा. कई सेक्टरों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई. भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर है, जिससे आने-जाने में दिक्कतें हुईं.

मौसम विभाग का क्या है कहना?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था. विभाग के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना थी. दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes several parts of the National Capital (Visuals from RK Puram) pic.twitter.com/bTUsqN12yj — ANI (@ANI) August 9, 2025

हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट

दिल्ली ही नहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी है. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसे देखते हुए, 11 और 12 अगस्त के लिए तीन जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' और बाकी जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes several parts of the National Capital (Visuals from Vasant Kunj) pic.twitter.com/Z4Vl4g5z8d — ANI (@ANI) August 9, 2025

हिमाचल में मानसून का भारी असर

यह मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश के लिए काफी विनाशकारी साबित हुआ है. 20 जून से अब तक राज्य में मानसून से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 202 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें से 108 मौतें सीधे तौर पर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हुईं, जबकि 94 लोगों की जान सड़क हादसों में गई, जो अक्सर खराब मौसम के कारण होते हैं.

#WATCH | Delhi: Heavy rain lashes several parts of the National Capital. (Visuals from Minto Bridge) pic.twitter.com/rmV9E9qFDD — ANI (@ANI) August 9, 2025

रिकॉर्ड तोड़ बारिश के आंकड़े

आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल हिमाचल में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई है.

सिर्फ अगस्त महीने में ही अब तक सामान्य से 35% ज्यादा बारिश हो चुकी है.

सोलन, कुल्लू, किन्नौर, बिलासपुर और ऊना जैसे जिलों में तो औसत से लगभग दोगुनी बारिश दर्ज की गई है.

पूरे सीजन की बात करें (1 जून से 8 अगस्त तक), तो राज्य में औसत से 13% अधिक बारिश हुई है.

शिमला और मंडी जिलों में भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े हैं. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि फिलहाल बारिश थोड़ी हल्की है और किसी बड़ी बाढ़ की चेतावनी जारी नहीं की गई है.