VIDEO: मुंबई में भारी बारिश के बीच जनजीवन अस्त-व्यस्त, IMD का अलर्ट, अगले 3 दिन तक मानसून कुछ इसी तरह रहेगा सक्रिय!

Mumbai Rains Update: मुंबई में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश ने रविवार, 17 अगस्त 2025 को भी अपना कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के ठाणे, पालघर, और रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक यह सक्रिय मानसून अगले तीन दिनों तक इसी तरह बना रहने की संभावना है.

बारिश का यातायात पर असर

रेल सेवाओं पर असर:

भारी बारिश के कारण सेंट्रल रेलवे की मुख्य लाइन (माटुंगा, सायन, कुर्ला, विद्याविहार, घाटकोपर, भांडुप) और हार्बर लाइन (वडाला, चुनाभट्टी, तिलक नगर, कुर्ला) पर पानी भर गया, जिससे लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे पर दादर और माहिम के बीच भी पानी भरने से सेवाएँ प्रभावित हुई हैं. यह भी पढ़े: Mithi River Water Level Update: मुंबई में भारी बारिश के चलते मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ी; VIDEO

मुंबई में बारिश

#WATCH | Maharashtra: Morning visuals from Marine Drive as rain lashes various parts of Mumbai. pic.twitter.com/P6rlzSlvvI — ANI (@ANI) August 17, 2025

बस और सड़क यातायात:

भारी बारिश और जलभराव के कारण BEST बसें, ऑटो, और टैक्सी सेवाएँ भी प्रभावित हुई हैं। सायन, गांधी मार्केट, अंधेरी सबवे, कुर्ला, चेंबूर, मिलन सबवे, और SCLR ब्रिज जैसे निचले इलाकों में जलभराव ने यातायात को और मुश्किल बना दिया है। लोगों को बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मुंबई में भारी बारिश

#WATCH | Mumbai: Waterlogging was observed in several parts of the city after heavy rain. The video is from Sion Gandhi Market. pic.twitter.com/2S4zEbnS3l — ANI (@ANI) August 16, 2025

हवाई यातायात:

बारिश के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं. शनिवार को एक इंडिगो विमान को खराब मौसम के कारण गो-अराउंड के दौरान टेल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा. वहीं कई उड़ानें डायवर्ट की गईं.

मौसम विभाग की चेतावनी

IMD के अनुसार, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और निम्न दबाव प्रणाली के कारण 17 से 20 अगस्त तक कोंकण तट पर समुद्र में तेज हवाएँ (50-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं मराठवाड़ा में भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलने की संभावना है.

जलभराव और हादसे

मुंबई में भारी बारिश के बीच शनिवार को विक्रोली के पार्कसाइट इलाके में भूस्खलन में दो लोगों की मौत और दो अन्य घायल हो गए.उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मुंबई पुलिस की अपील

मुंबई पुलिस ने गैर-जरूरी यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपात स्थिति के लिए 100/112/103 पर संपर्क करने को कहा गया है.

बीएमसी का अनुरोध

वहीं बीएमसी ने बारिश के बीच नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे निचले इलाकों में सावधानी बरतें और गैर-जरूरी यात्रा से बचें. बीएमसी ने जल निकासी के लिए पंप और आपातकालीन टीमें तैनात की हैं, ताकि जिन इलाकों में पानी का जल जमाव हो, उन्हें जल्दी से निपटा जा सके.