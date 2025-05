Aaj Ka Mausam 13 May 2025: झारखंड और बंगाल में हीटवेव का अलर्ट, मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी; जानें कैसा रहेगा आपके शहर में आज का मौसम

आज का मौसम, 13 मई 2025: देशभर में मौसम करवट बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार, 13 मई के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. अगर आप झारखंड या गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां आज लू यानी हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं दूसरी तरफ बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और सब-हिमालयन वेस्ट बंगाल में आज गर्मी और उमस वाला मौसम बना रहेगा. इसके साथ ही *पूर्वी उत्तर प्रदेश में रातें भी गर्म रहने के आसार हैं.

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों, केरल, कर्नाटक, रायलसीमा, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में हल्की से लेकर तेज बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है.

#𝐈𝐌𝐃 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭 ||

☀️ Heatwave expected in Gangetic West Bengal and Jharkhand today.

🌤️ Hot, humid weather likely in Sub-Himalayan West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry, and Bihar; warm nights in Eastern Uttar Pradesh.

🌧️ Light to moderate to heavy… pic.twitter.com/pXlt1AESbh

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 13, 2025