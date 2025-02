Fact Check: क्या आपको भी आया है TRAI का आपकी प्रॉपर्टी पर 5G मोबाइल टावर इंस्टॉल करनेवाला लेटर, तो हो जाएं सावधान, पीआईबी ने बताया इसको फेक

Fact Check: अगर आपको भी TRAI की ओर से 5G मोबाइल टावर लगाने का लेटर मोबाइल पर आया है . तो आप सावधान हो जाईये. क्योंकि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है. इसको लेकर पीआईबी ने एक ट्वीट जारी कर लोगों को सावधान किया है.भारत सरकार की प्रेस ब्यूरो पीआईबी ने फैक्ट चेकिंग यूनिट ने इस वायरल लेटर को फर्जी करार दिया है.

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पर TRAI का एक लेटर वायरल हो रहा है. जिसमें 5G मोबाइल टावर स्थापित करने की अनुमति मांगी गई है.पीआईबी ने इस पत्र को फर्जी बताया है. ट्राई कभी भी ऐसा कोई पत्र जारी नहीं करता है.ये भी पढ़े:Fact Check: क्या बिना रिचार्ज के भी 90 दिनों तक चालू रहेगा सिम? जानें इस भ्रामक दावे की असली सच्चाई

ट्राई ने बताया लेटर को फर्जी

Have you also received a letter issued in the name of @TRAI granting permission for installing 5G Mobile Tower ⁉️ #PIBFactCheck

▶️ This letter is #Fake

❌ TRAI never issues any such letters

Read more: https://t.co/RToS6emIGl pic.twitter.com/hOcRwRUrdU

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 24, 2025