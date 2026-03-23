Hari Singh Dies: पांच बार के नेशनल रैली चैंपियन हरि सिंह की मालदीव में स्पीडबोट हादसे में मौत, उद्योगपति Gautam Singhania भी थे सवार, बचाए गए

Hari Singh Dies: भारतीय मोटरस्पोर्ट्स जगत के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. पांच बार के 'भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियन' (INRC) रहे 59 वर्षीय हरि सिंह की मालदीव के तट पर एक स्पीडबोट दुर्घटना में मृत्यु हो गई है. रविवार, 22 मार्च को मालदीव के अधिकारियों ने पुष्टि की कि तलाशी अभियान के दौरान हरि सिंह और नाव के कैप्टन का शव वावु एटोल के पास एक कोरल रीफ (मूंगा चट्टान) में फंसा हुआ मिला. इस हादसे में रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति गौतम सिंघानिया को मामूली चोटों के साथ सुरक्षित बचा लिया गया है.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

यह घटना गुरुवार, 19 मार्च की रात करीब 1:15 बजे की है. जानकारी के अनुसार, एक हाई-स्पीड नाव सात यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिसमें पांच भारतीय, एक ब्रिटिश और एक रूसी नागरिक शामिल थे. खराब मौसम और समुद्र की ऊंची लहरों के कारण नाव पलट गई. हादसे के तुरंत बाद मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. गौतम सिंघानिया समेत छह लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन हरि सिंह और नाव के कैप्टन लापता थे. करीब 48 घंटे चले गहन तलाशी अभियान के बाद रविवार को उनके शव बरामद किए गए. यह भी पढ़े: HK Dua Dies: नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा के मीडिया सलाहकार एचके दुआ, 88 साल की उम्र में निध

भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के 'जिप्सी किंग'

हरि सिंह भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के एक स्तंभ माने जाते थे. उनके करियर की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

पांच बार के नेशनल चैंपियन: उन्होंने 1990 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखा.

उन्होंने 1990 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखा. अंतरराष्ट्रीय पहचान: वह एशिया ज़ोन रैली चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे.

वह एशिया ज़ोन रैली चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे. मेंटर और मार्गदर्शक: वह जेके टायर मोटरस्पोर्ट के ऑपरेशंस हेड थे और मर्सिडीज-बेंज इंडिया के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नई पीढ़ी के रेसरों (जैसे गौरव गिल) को प्रशिक्षित करते थे.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस त्रासदी ने समुद्री पर्यटन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ रिपोर्टों और चंडीगढ़ स्थित उनके साथी रैली ड्राइवरों के अनुसार, नाव पर लाइफ जैकेट जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की कमी की बात सामने आ रही है. मालदीव के अधिकारी वर्तमान में दुर्घटना के सही कारणों की औपचारिक जांच कर रहे हैं.

खेल जगत में शोक की लहर

हरि सिंह के निधन की खबर से खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों में शोक व्याप्त है. दिग्गज रैली ड्राइवर गौरव गिल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि हरि कई लोगों के लिए रोल मॉडल थे और भारत में रैली के खेल में उनका योगदान अतुलनीय है.

गौतम सिंघानिया फिलहाल मुंबई में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और खतरे से बाहर हैं. वहीं, हरि सिंह का परिवार उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने की प्रक्रिया में जुटा है. उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.