अमृतसर, 10 अगस्त : भारतीय जनता पार्टी ने "हर घर तिरंगा" अभियान शुरू कर दिया है. इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ ने रविवार को अमृतसर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 15 अगस्त तक चलेगा. कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज सौंप रहे हैं और देश के प्रति गर्व और एकता का संदेश दे रहे हैं.

भाजपा नेता तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे देश में विजय का वातावरण है. हाथों में तिरंगा लिए हजारों नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं. 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से गूंजते शहरों में देशभक्ति का रंग छाया है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गली-गली जाकर नारे लगा रहे हैं और देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं. यह भी पढ़े : Har Ghar Tiranga Abhiyan: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत, अमृतसर में भाजपा नेता तरुण चुघ ने तिरंगा यात्रा का किया नेतृत्व

वायुसेना प्रमुख के बयान को दोहराते हुए तरुण चुघ ने कहा, "वायुसेना प्रमुख ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तान की सेना और उसके लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया गया. यह विजय यात्रा उन्हीं वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन करती है." इस मौके पर भाजपा नेता ने 'लोकल फॉर वोकल' का संदेश दोहराते हुए नागरिकों से देशी उत्पादों को अपनाने की अपील की.

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन करने पर तरुण चुघ ने कहा, "आध्यात्म की भूमि और हरमंदिर साहिब का पवित्र स्थल अमृतसर, अब दुर्गियाना मंदिर की भूमि और वाल्मीकि तीर्थस्थल कटरा में वैष्णो देवी से जुड़ गया है. दोनों ही महत्वपूर्ण धार्मिक शहर हैं. इस संपर्क से दोनों स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अमृतसर आने वाले तीर्थयात्री अन्य स्थानों की यात्रा कर सकेंगे और अमृतसर आने वाले तीर्थयात्री अन्य स्थानों की यात्रा कर सकेंगे. मेरा मानना है कि यह एक सराहनीय पहल है.