VIDEO: गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लड़कियों समेत पांच दोस्तों की मौत
(Photo : X)

Thar Accident Gurugram: शनिवार की सुबह-सुबह गुरुग्राम के नेशनल हाइवे-48 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. अलीगढ़ से गुरुग्राम आ रहे छह दोस्तों की तेज रफ्तार महिंद्रा थार गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई. इस भयानक हादसे ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया.

यह घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है. गाड़ी में तीन लड़कियां और तीन लड़के सवार थे, जो सभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले थे. जानकारी के मुताबिक, वे किसी काम से गुरुग्राम आ रहे थे. जब उनकी थार गाड़ी राजीव चौक के पास हाइवे से उतर रही थी, तभी तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया.

गाड़ी इतनी तेजी से डिवाइडर से टकराई कि उसके परखच्चे उड़ गए और वह कई बार पलटी. मौके की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टक्कर कितनी भीषण थी. गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है. बताया जा रहा है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलीगढ़ का ही है.

पुलिस ने तुरंत शुरू किया बचाव कार्य

हादसे की खबर मिलते ही गुरुग्राम पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को तुरंत मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है.

हादसों से सबक लेना जरूरी

यह पहली बार नहीं है जब तेज रफ्तार ने जानें ली हैं. कुछ समय पहले अलीगढ़ में भी ऐसा ही भयानक हादसा हुआ था. ये घटनाएं हमें बार-बार याद दिलाती हैं कि सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है. प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वे गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की जान की कीमत समझें.