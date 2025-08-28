Zomato से ऑर्डर किया सैंडविच, खाने के लिए खोला तो शख्स के उड़ गए होश, फोटो वायरल होने पर कंपनी ने दी सफाई

Plastic Glove Inside Sandwich | X

गुरुग्राम के रहने वाले सतीश सरावगी (Satish Sarawagi) ने ऑनलाइन एक सैंडविच ऑर्डर किया, लेकिन खाने के साथ जो मिला उसने उन्हें हैरान कर दिया. सैंडविच के बीच से प्लास्टिक का दस्ताना निकल आया. सतीश ने अपनी शिकायत सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर करते हुए लिखा, “मैंने सैंडविच ऑर्डर किया और उसके अंदर दस्ताना मिला! यह बिल्कुल अस्वीकार्य है और गंभीर हाइजीन की समस्या है. कृपया जांच करें और तुरंत जवाब दें.” यह पोस्ट देखते ही वायरल हो गया और कंपनी की जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे.

Zomato की प्रतिक्रिया

शिकायत वायरल होते ही Zomato ने तुरंत जवाब दिया. कंपनी ने लिखा, “हमें यह जानकर बेहद झटका लगा है. हम समझ सकते हैं कि यह अनुभव आपके लिए कितना असहज रहा होगा. कृपया हमें थोड़ा समय दें ताकि हम रेस्टोरेंट पार्टनर से बात कर सकें. हम आपसे सीधे संपर्क करेंगे.”

सैंडविच के अंदर शख्स को मिला दस्ताना | X

Salad Days रेस्टोरेंट की सफाई

जिस आउटलेट से ऑर्डर किया गया था, Salad Days, ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी. ब्रांड की ओर से कहा गया, “हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और हमारी क्वालिटी एश्योरेंस टीम इस पर गहन जांच कर रही है. संबंधित किचन को तुरंत समीक्षा के लिए मार्क कर दिया गया है. कृपया हमें अपने संपर्क विवरण साझा करें ताकि हम सीधे बात कर सकें और उचित समाधान निकाल सकें.”

पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब ऑनलाइन ऑर्डर में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई हो. ऑनलाइन डिलीवर हुए खाने में अक्सर गड़बड़ी की जानकारी सोशल मीडिया यूजर्स शेयर करते रहते हैं.