VIDEO: ₹10,900 का खाना खाया, बिल दिए बिना भागे; राजस्थान के Mount Abu में गुजरात के सैलानियों का कारनामा, होटल मालिक ने पकड़ा

Mount Abu Hotel Scam: राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू हिल स्टेशन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां गुजरात से आए पांच पर्यटकों ने एक शर्मनाक हरकत की. उन्होंने एक रेस्टोरेंट में ₹10,900 का खाना खाया, लेकिन बिल चुकाए बिना भागने की कोशिश की. हालांकि, वे ऐसा नहीं कर पाए और भागते समय एक ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. जानकारी के अनुसार, यह घटना सियावा इलाके के हैप्पी डे होटल में हुई.
खाना खाया, बिल दिए बिना भागे
ये महीला और उसका साथी राजस्थान गुजराती नंबर की महंगी गाड़ियों से सिरोही माउंट आबू घूमने के लिए आते हैं
कुछ दिन होटल में बिताकर मंहगा खाना खाकर होटल वालों का बिल बढ़ाकर वापस गुजरात भाग जाते हैं।
लेकिन राजस्थान पुलिस ने इनको अंबाजी के पास पकड़ लिया pic.twitter.com/FmZI5JDlUp
— श्रवण बिश्नोई (किसान/ Hindus) (@SKBishnoi29Rule) October 27, 2025
होटल मैनेजर ने लगाए गंभीर आरोप
होटल मैनेजर का आरोप है कि एक महिला समेत पांच लोग उसके रेस्टोरेंट में आए. उन्होंने तरह-तरह के खाने का ऑर्डर दिया. जब खाना खत्म हुआ और बिल टेबल पर आया, तो उनमें से हर एक ने "टॉयलेट ब्रेक" का बहाना बनाया. लेकिन वॉशरूम जाने के बजाय, वे सीधे अपनी कारों में बैठकर भाग गए.
कैसे पकड़े गए पांचों पर्यटक
लेकिन कुछ ही मिनट बाद, होटल के कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने होटल मालिक को बताया. ग्राहकों को एक कार में भागते देख, होटल मालिक ने अपनी बाइक ली और उनका पीछा किया. सीसीटीवी फुटेज में कार गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी की ओर तेज रफ्तार से जाती दिखाई दे रही थी.
होटल मालिक ने रास्ते में पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ट्रैफिक जाम में फंसी कार को रोक लिया. इस तरह सभी पांच पर्यटकों को मौके पर ही पकड़ लिया गया.
बिल चुकाने के लिए मदद मांगी
पकड़े जाने के बाद, पर्यटकों ने अपने एक दोस्त को फोन किया और ऑनलाइन भुगतान करने की पेशकश की. तब जाकर होटल का ₹10,900 का बिल चुकाया गया.
यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।.लोग इस "मजेदार अपराध" पर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. कुछ इसे "गलतियों का खेल" कह रहे हैं, तो कुछ इसे "ट्रैफिक जाम में कर्म" का उदाहरण कह रहे हैं.