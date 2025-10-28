VIDEO: ₹10,900 का खाना खाया, बिल दिए बिना भागे; राजस्थान के Mount Abu में गुजरात के सैलानियों का कारनामा, होटल मालिक ने पकड़ा

Mount Abu Restaurant News (Photo: @SKBishnoi29Rule/X)

Mount Abu Hotel Scam: राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू हिल स्टेशन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां गुजरात से आए पांच पर्यटकों ने एक शर्मनाक हरकत की. उन्होंने एक रेस्टोरेंट में ₹10,900 का खाना खाया, लेकिन बिल चुकाए बिना भागने की कोशिश की. हालांकि, वे ऐसा नहीं कर पाए और भागते समय एक ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. जानकारी के अनुसार, यह घटना सियावा इलाके के हैप्पी डे होटल में हुई.

ये भी पढें: VIDEO: दलदल में गले तक फंसा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन से निकाला गया बाहर, राजस्थान के किशनगढ़ का वीडियो आया सामने

खाना खाया, बिल दिए बिना भागे

होटल मैनेजर ने लगाए गंभीर आरोप

होटल मैनेजर का आरोप है कि एक महिला समेत पांच लोग उसके रेस्टोरेंट में आए. उन्होंने तरह-तरह के खाने का ऑर्डर दिया. जब खाना खत्म हुआ और बिल टेबल पर आया, तो उनमें से हर एक ने "टॉयलेट ब्रेक" का बहाना बनाया. लेकिन वॉशरूम जाने के बजाय, वे सीधे अपनी कारों में बैठकर भाग गए.

कैसे पकड़े गए पांचों पर्यटक

लेकिन कुछ ही मिनट बाद, होटल के कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने होटल मालिक को बताया. ग्राहकों को एक कार में भागते देख, होटल मालिक ने अपनी बाइक ली और उनका पीछा किया. सीसीटीवी फुटेज में कार गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी की ओर तेज रफ्तार से जाती दिखाई दे रही थी.

होटल मालिक ने रास्ते में पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ट्रैफिक जाम में फंसी कार को रोक लिया. इस तरह सभी पांच पर्यटकों को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

बिल चुकाने के लिए मदद मांगी

पकड़े जाने के बाद, पर्यटकों ने अपने एक दोस्त को फोन किया और ऑनलाइन भुगतान करने की पेशकश की. तब जाकर होटल का ₹10,900 का बिल चुकाया गया.

यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।.लोग इस "मजेदार अपराध" पर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. कुछ इसे "गलतियों का खेल" कह रहे हैं, तो कुछ इसे "ट्रैफिक जाम में कर्म" का उदाहरण कह रहे हैं.