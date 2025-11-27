Gujarat: वलसाड में तीन दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, 'वंदे भारत ट्रेन' से रवाना हुए सीएम भूपेंद्र पटेल

अहमदाबाद, 27 नवंबर : गुजरात में तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है. यह शिविर धर्मपुर के श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में शुरू होगा. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वंदे भारत से अहमदाबाद से वलसाड के लिए रवाना हो गए. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अहमदाबाद से वलसाड जाने की तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने लिखा, "गुरुवार से गुजरात सरकार का तीन दिन का चिंतन शिविर धरमपुर के श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में शुरू हो रहा है. इस कैंप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी सदस्य और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं."

उन्होंने लिखा कि 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास तक' थीम के साथ, हम 'विकसित भारत-विकसित गुजरात' बनाने के लिए आइडिया शेयर करेंगे. यह विचार-विमर्श आने वाले समय में गुजरात के विकास, लोगों को ध्यान में रखकर चलने वाले शासन और जनता की भलाई की दिशा में बहुत काम आएगा. आज सुबह, हम वंदे भारत ट्रेन से अहमदाबाद से वलसाड के लिए निकले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2003 में राज्य प्रशासन को और ज्यादा नागरिक-केंद्रित बनाने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से चिंतन शिविर शुरू किया था. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस साल 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास तक' थीम के साथ चिंतन शिविर का 12वां एडिशन आयोजित किया है, ताकि टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव युग को एक नई दिशा दी जा सके.

इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कैबिनेट के सदस्य, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार दास, राज्य सरकार के सीनियर सेक्रेटरी, और दूसरे बड़े अधिकारी—सभी अपनी सरकारी गाड़ियों के बजाय भारतीय रेल की 'वंदे भारत' सुपरफास्ट ट्रेन में साथी यात्री के तौर पर अहमदाबाद से रवाना हुए.

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "इस शिविर का आयोजन राज्य में नई दिशा निर्धारित करने के लिए हो रहा है. पीएम मोदी ने 2047 का जो रोडमैप दिया है, उस रोडमैप पर जल्दी पहुंचने के लिए विकसित गुजरात और विकसित भारत की संकल्पना हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की है. पीएम मोदी के विजन के साथ नए विचार और नई टेक्नोलॉजी को लेकर चिंतन शिविर होगा."